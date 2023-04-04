الأمم المتحدة: أكثر من 50 ضحية جراء الألغام في الحديدة باليمن

أفادت البعثة الأممية لمراقبة وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، غربي اليمن، اليوم الثلاثاء، بوقوع أكثر من 50 ضحية جراء حوادث الألغام في المحافظة.

جاء ذلك في رسالة لرئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة مايكل بيري، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام.

وقال بيري: "عانينا من آفة المتفجرات من مخلفات الحرب والألغام لأمد طويل ويجب إيجاد سبيلاً لوقف ضحايا الألغام".

وأضاف "إنه لأمر محزن للغاية أن نفكر أن هناك أجنة لم تولد بعد ستعاني من هذه الآفة في السنوات القادمة".

وأكد بيري أن "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، ستواصل تقديم الدعم للأطراف، وتشجعهم على النظر في إزالة هذا التهديد الرهيب من حياة أهل الحديدة حتى يتمكن السكان من العيش في سلام وأمن".

وأردف بالقول "يجب أن نعمل معاً لإزالة الألغام، ونحن على استعداد لتقديم كل الدعم الفني والمشورة والتنسيق للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلة".

يشار إلى أن تقارير يمنية حكومية تفيد بأن الألغام التي زرعت في البلاد منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثماني سنوات، وصلت إلى أكثر من مليوني لغم، وتسببت بمقتل وإصابة الآلاف.