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الجمل: هدفنا إبعاد الإسماعيلي عن مراكز الهبوط بجدول الدوري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أبريل 2023 - 12:00 ص

قال حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، إن هدفه الأسمى إبعاد الفريق عن المنطقة الخطرة بجدول المسابقة المحلية خلال اللقاءات الرسمية المقبلة.

وأضاف الجمل أن لاعبي الإسماعيلي يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية لصالح فريقهم، وإطلاقًا لا يتعمد أحدهم التخاذل وتعمد عكس هذا التوجه مثلما يشيع البعض.

وأشار إلى أن مباراة سيراميكا الأخيرة لم يحالفنا التوفيق لحصد نقاطها الثلاث، واكتفينا بالتعادل 1/1 رغم الفرص التي سنحت لنجومنا للتهديف في شباك الخصم.

وأوضح الجمل أن سيراميكا يمتلك خامات بشرية جديدة في جميع المراكز، ولا بد أن يكون الجميع على دراية بذلك حتى لا نبخس حق منافسنا.

وأكد أن ضغط المباريات أثر سلبًا على أعضاء فريق الإسماعيلي بداية من لقاء غزل المحلة بكأس الرابطة، مرورًا بمواجهتي سموحة وسيراميكا بالدوري الممتاز.


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