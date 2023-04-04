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قوات طالبان تقتل 6 عناصر بارزة من داعش شمالي أفغانستان

كابول - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:50 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 11:50 ص

قتلت قوات الأمن التابعة لطالبان في إقليم بلخ بشمال أفغانستان، ستة من العناصر الرئيسية بتنظيم داعش، في عملية خاصة نفذتها مساء أمس الإثنين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، اليوم الثلاثاء.

وأكد محمد آصف وزيري، المتحدث باسم شرطة إقليم بلخ، أن ستة من العناصر الرئيسية في داعش بولاية خراسان، قتلوا في غارة خاصة شنتها قوات الأمن التابعة لطالبان، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، بمنطقة "نهر الشاهي" في الإقليم.

وجرت وقائع العملية بعدما اعتقل جهاز المخابرات التابع لطالبان، أحد العناصر الإجرامية أمس الأول الأحد، بسبب تورطه في عدد من الهجمات الدامية التي وقعت بإقليم بلخ، ومن بينها اغتيال حاكم الإقليم، محمد داود مزمل.

ويتردد أن المتهم قال إنه شارك في حادث تفجير وقع في مكتب حاكم بلخ، وفي مركز تبيان الثقافي، وعدد آخر من الحوادث.

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