 تقرير: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لـ أهداف معادية في دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تقرير: وسائط الدفاع الجوي السوري تتصدى لـ أهداف معادية في دمشق


نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 6:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 6:30 ص

ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الثلاثاء أن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لـ "أهداف معادية" في أجواء دمشق.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) في سوريا بأن "المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت عشرات القذائف الصاروخية في مناطق جنوب وغرب العاصمة دمشق".

وقال شهود عيان في جنوب وغرب العاصمة لـ (د.ب.أ) إنهم سمعوا أصوات تحليق طيران تبعه انفجارات وبدأت المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري تطلق عشرات القذائف الصاروخية من مواقع تابعة للجيش السوري جنوب وغرب العاصمة.

وأكد الشهود أنهم شاهدوا اندلاع نيران في بعض المواقع.


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