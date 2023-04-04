ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 أشخاص بجنوب سيناء

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 9 أشخاص لـ ثلاثة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتبين ان المضبوطات 7 كيلوجرامات لزهرة نبات الخشخاش المخدر - 60 كيلوجرام بودرة خام حشيش - 14,250 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 25 كيلوجرام لمخدر البانجو.

بالإضافة إلى كيلوجرام لمخدر الأفيون - 27,500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو – طبنجة - بندقية رش - 3 قطع سلاح أبيض –12 هاتف محمول - ميزان حساس - مبالغ مالية أدوات ومعدات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش.

وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة الطور – رأس سدر – نوبيع – أبورديس – دهب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7 مليون و550 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.