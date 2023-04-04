 ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 أشخاص بجنوب سيناء - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 أبريل 2023 3:36 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. الفريق الذي يحسم التأهل من ستاد القاهرة يوم السبت
النتـائـج تصويت

ضبط كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 9 أشخاص بجنوب سيناء

مصطفى عطية
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 3:26 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 3:26 م

 

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء، من ضبط 9 أشخاص لـ ثلاثة منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتبين ان المضبوطات 7 كيلوجرامات لزهرة نبات الخشخاش المخدر - 60 كيلوجرام بودرة خام حشيش - 14,250 كيلوجرام لمخدر الحشيش - 25 كيلوجرام لمخدر البانجو.

بالإضافة إلى كيلوجرام لمخدر الأفيون - 27,500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو – طبنجة - بندقية رش - 3 قطع سلاح أبيض –12 هاتف محمول - ميزان حساس - مبالغ مالية أدوات ومعدات تستخدم فى كبس مخدر الحشيش.

وذلك حال تواجدهم بدوائر أقسام شرطة الطور – رأس سدر – نوبيع – أبورديس – دهب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 7 مليون و550 ألف جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك