استئناف خدمة الحافلات بين باكستان والصين تستهدف التسهيل على الطلاب الباكستانيين

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قال وزير التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة الباكستاني الدكتور أحسان إقبال، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال الجهود جارية لاستئناف خدمة الحافلات بين باكستان والصين عبر ممر خونجراب لتوفير وسائل نقل اقتصادية للطلاب الباكستانيين الذين يدرسون في الصين.

وذكر إقبال فى تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان: "لقد طلبنا من السلطات الصينية استئناف خدمة الحافلات عبر هذا الطريق. وأعتقد أن هذا سيكون مفيدا جدا للطلاب الباكستانيين الذين يدرسون في الصين.

وفيما يتعلق بإعادة فتح معبر خونجراب في 3 أبريل، قال الوزير إنه تطور إيجابي للغاية بعد ثلاث سنوات.

وأضاف: "نحن متحمسون للغاية لإعادة فتح المعبر الحدودي بين الدولتين الصديقتين على السراء والضراء".

وأعرب عن ثقته في أن التجارة بين باكستان والصين ستستأنف أيضا عبر الطريق البري.

وحول تأثير فتح المعبر الحدودي على الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني والتجارة الثنائية، قال إن ذلك يعد أمرا جيدا لمشروعات الممر الاقتصادي الباكستاني.