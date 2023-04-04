سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يشعر العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي بثقة كبيرة في قدرات الفريق قبل قرعة دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا، غدا الأربعاء.

قال العامري "من يريد الفوز باللقب القاري، يواجه أي فريق، لا توجد حسبة أو تفضيلات معينة".

أضاف عبر إذاعة الشباب والرياضة "الفرق الثلاثة ثقيلة، ولكن الأهلي بعبع لكل هذه الفرق، وإذا سألتهم، فهم لا يفضلون مواجهتنا".

أشار "الأهلي لا يتحول في الأدوار الإقصائية، بل التركيز يكون أعلى مع عودة الجماهير تصبح المهمة أصعب".

وبشأن مرور نادي الترجي بمرحلة بناء، رد العامري فاروق "الفرق الكبيرة لا يفرق معها مرحلة البناء".

ويبقى الأهلي مرشحا لمواجهة إما عملاقي المغرب الوداد أو الرجاء البيضاوي أو الترجي التونسي.

وتأهل المارد الأحمر لدور الثمانية في وصافة المجموعة الثانية خلف صن داونز، حيث جمع 10 نقاط، وتفوق بفارق المواجهات عن الهلال السوداني.