قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، إن الصورة التي ظهرت في تقرير صادر عن اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) يوم أمس الاثنين، حول الضرر الواضح لقنبلة نووية أمريكية في قاعدة جوية هولندية، كانت سلاحا وهميا يستخدم لتدريب فرق الاستجابة للطوارئ.

ونشر اتحاد العلماء الأمريكيين صورة لقنبلة B61 يجري فحصها من قبل جنود أمريكيين، بما في ذلك اثنان من وحدة التخلص من الذخائر المتفجرة ومدني، وبدا أن الجزء الخلفي من القنبلة كان ملتويا بسبب اصطدام، وأحد زعانف الذيل مفقود، فيما كان هناك شريط لاصق وردي يغطي ثقبا واضحا، وفق صحيفة "جارديان" البريطانية.

وتم تضمين الصورة في عرض تقديمي للطلاب المتقدمين للوظائف من قبل مختبر لوس ألاموس الوطني (LANL) في نيو مكسيكو، أحد منشآت الأسلحة النووية في البلاد، وتم تحديد الموقع الجغرافي للصورة في قاعدة فولكل الجوية في هولندا، وهي واحدة من ست قواعد في خمس دول أوروبية، حيث يتم تخزين ما مجموعه 100 قنبلة جاذبية نووية من طراز B61، كجزء من اتفاقية المشاركة النووية مع الولايات المتحدة، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأمريكيين، إنه من غير الواضح ما إذا كانت قنبلة حقيقية أم نموذج تدريب.

ولم تعلق القوات الجوية الأمريكية في أوروبا على الصورة، لكن البنتاجون قال إنها كانت سلاحًا وهميًا يستخدم كجزء من نشاط تدريبي.

