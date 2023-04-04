بيلجرانو يتعادل مع سارمينتو في الدوري الأرجنتيني

تعادل فريق بيلجرانو مع سارمينتو سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين فجر اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز سنترال كوردوبا سانتياجو على أرسنال سارانداي 1-0.

وفشل فريقا بيجرانو وسارمينتو في استغلال الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين، ليحصل كل منهما على نقطة واحدة.

ورفع بيلجرانو رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر، كما رفع سارمينتو رصيده إلى تسع نقاط في المركز العشرين.

وفي المباراة الثانية، فاز سنترال كوردوبا سانتياجو على أرسنال سارانداي بهدف نظيف سجله براين فاريولي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع سنترال كوردوبا سانتياجو رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر وتوقف رصيد أرسنال سارانداي عند ثماني نقاط في المركز الـ24.