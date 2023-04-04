ألمانيا: مسيرات عيد الفصح ستدعو إلى إجراء مفاوضات سلام مع روسيا

يعتزم العديد من الأشخاص المشاركة في الكثير من المدن الألمانية في مسيرات عيد الفصح للتنديد بالحرب الروسية الأوكرانية وللدعوة إلى إجراء مفاوضات سلام، حيث ستأتي مسيرات هذا العام تحت شعار "إكسبوا السلام لا الحرب".



وحسب تصريحات تحالف المنظمين المكون من مبادرات سلام، فإنه يجري التخطيط لتنظيم مسيرات عيد الفصح التقليدية في أيام العطلات الأسبوعية في أكثر من 100 مدينة كبيرة وصغيرة في كل أنحاء ألمانيا.



وستتركز المسيرات على قضايا الحرب الروسية الأوكرانية وخطر التصعيد إلى حرب نووية والاحتجاج على نفقات التسليح.



وكان عدد الأشخاص الذين خرجوا في مسيرات عيد الفصح في العديد من المدن الألمانية في العام الماضي تراوح بين عدة مئات إلى بضعة آلاف في كل مسيرة.



من جانبها، طالبت الشبكة الوطنية التعاونية للسلام اليوم بـ "وقف الموت والقتل اليومي"، وقالت إن الحكومة الألمانية يجب عليها "أن تصبح أكثر فعالية وأن تبدأ في مبادرات دبلوماسية".



وقالت إن الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار وإجراء مفاوضات سلام ومشاركة ألمانيا في "مبادرة السلام الصينية".



وتبدأ مسيرة الفصح في العاصمة برلين يوم السبت في الساعة الواحدة ظهرا، وجاء في الدعوة إلى هذه المسيرة القول: "لا للمزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا. كفى تحريضا على الحرب والعقوبات"، والقول إن ألمانيا "جزء من ماكينة القتل"، وإنها متورطة في المسئولية عن آلاف القتلى وملايين النازحين عبر توريداتها من الأسلحة و"خطابها الحربي" وخلق "صور للعدو".