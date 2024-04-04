علق الفنان صلاح عبد الله، على تصريحات سابقة له حول عدم حبه لارتداء النقاب ورفضه ارتداء بناته له‎.‎

ورأى خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء ‏الخميس، أن النقاب يمنع تمييز الرجل عن المرأة، قائلا: «يعني إيه أنا مقدرش أميز الراجل عن الست! يعني إيه ‏مقدرش أخذ بالي أن اللي دخل بيتي راجل ولا ست». ‏

وساق أمثلة من تجربته الشخصية لعدة مواقف تعرض فيها للخوف ممن يرتدي النقاب في الظلام خاصة عندما ‏يتصادف ذلك مع انقطاع الكهرباء، قائلا: «كان بيحصل معايا زمان لما الكهرباء تقطع في منطقة أو وأنا بصعد ‏سلم العمارة والدنيا ظلمة، وألقى حد اتخض لأنه كتلة من السواد». ‏

وأشار «عبد الله» إلى أنه يدرك أن حديثه عن النقاب قد يثير حساسية البعض، مشددا أنه يعبر عن قناعاته ‏الشخصية، قائلا:« قناعتي لحد دلوقتي أن النقاب اللي هو كتلة السواد ده؛ مش زي إسلامي والله أعلم». ‏

وأوضح أنه سيرفض طلب أي من بناته بارتداء النقاب، لا سيما أنهن ملتزمات ومحتشمات من تلقاء أنفسهن، ‏مضيفا أنه سيسعى لإقناعها بارتداء الحجاب بدلاً من النقاب حال طلبت ذلك.‏