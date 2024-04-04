علق الفنان صلاح عبد الله، على تصريحات سابقة له حول عدم حبه لارتداء النقاب ورفضه ارتداء بناته له.
ورأى خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن النقاب يمنع تمييز الرجل عن المرأة، قائلا: «يعني إيه أنا مقدرش أميز الراجل عن الست! يعني إيه مقدرش أخذ بالي أن اللي دخل بيتي راجل ولا ست».
وساق أمثلة من تجربته الشخصية لعدة مواقف تعرض فيها للخوف ممن يرتدي النقاب في الظلام خاصة عندما يتصادف ذلك مع انقطاع الكهرباء، قائلا: «كان بيحصل معايا زمان لما الكهرباء تقطع في منطقة أو وأنا بصعد سلم العمارة والدنيا ظلمة، وألقى حد اتخض لأنه كتلة من السواد».
وأشار «عبد الله» إلى أنه يدرك أن حديثه عن النقاب قد يثير حساسية البعض، مشددا أنه يعبر عن قناعاته الشخصية، قائلا:« قناعتي لحد دلوقتي أن النقاب اللي هو كتلة السواد ده؛ مش زي إسلامي والله أعلم».
وأوضح أنه سيرفض طلب أي من بناته بارتداء النقاب، لا سيما أنهن ملتزمات ومحتشمات من تلقاء أنفسهن، مضيفا أنه سيسعى لإقناعها بارتداء الحجاب بدلاً من النقاب حال طلبت ذلك.