أمريكا: خروج أول مريض في العالم يخضع لعملية نقل كِلية خنزير من المستشفى

تمكن أول مريض في العالم يخضع لعملية نقل كِلية خنزير من الخروج من المستشفى بعد نحو ثلاثة أسابيع بعد العملية.

وأعلنت مستشفى ماساتشوستس جنرال في بوسطن عبر منصة "إكس"، أمس الأربعاء، أن ريك سلايمان يتعافي بصورة جيدة، وسوف يستكمل علاجه في المنزل مع أسرته.

ونقل الأطباء عن سلايمان (62 عاما) القول "هذه اللحظة- الخروج من المستشفى اليوم وأنا في أفضل حالة صحية أشعر بها منذ فترة طويلة- هو ما رغبت فيه منذ أعوام كثيرة".

وقال: "الآن الأمر أصبح واقعا"، مضيفا أن هذا اليوم لا يعني فقط بداية جديدة بالنسبة له، ولكن أيضا للكثيرين الذين ينتظرون نقل الكلى.

كان الرجل، الذي عانى من مرض كلوي مهدد للحياة، قد خضع لعملية نقل عضو معدل جينيا في 16 مارس الماضي.

ويشار إلى أن الخنازير مناسبة بصورة خاصة كمتبرعين لأن الآيض لديهم مماثل للبشر، ولكن يجب تعديل التركيب الجيني للحيوانات المتبرعة من أجل استخدام أعضائها.