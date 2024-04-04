نفى الفنان صلاح عبد الله، صحة الشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على العمل، ‏قائلا:«بعض الناس بيستغلوا ظروفي الصحية اللي مررت بها، ويشيعوا أني مش قادر اتحرك كويس، وأني عايز ‏أصور وأنا قاعد بسبب ظروفي الصحية». ‏

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» ‏مساء الخميس، أن هذه الشائعات لا تأتي من زملائه الفنانين؛ بل من أشخاص لهم مصلحة في جهات الإنتاج، ‏معقبا:«البعض بيستغلوا أجري ويقول للمخرج أني كذا». ‏

ونقل عن المخرج مجدي أبو عميرة قوله إن بعض الناس يروجون شائعات عن رغبته في مغادرة موقع التصوير ‏فور الوصول إليه، مؤكدا أن هذا غير صحيح‎.‎

وأكد أنه يتفهم تأخر التصوير أحيانًا لأسباب مختلفة ويصبر على دوره، قائلا: «محصلش أبدًا أني مجرد ما أحضر ‏التصوير بكون عايز أروح، ممكن اشتكي لو قعدوني كثير ساعات بيحصل، لكن أنا بقدر جدًا أن ممكن مشهد ‏يحصل فيه مشكلة يعطله، ويأخد وقت طويل وبقعد منتظر عادي».‏

وأشار إلى أنه يتحدث مع المخرج قبل البدء في أي عمل جديد، لا سيما إذا كان أول تعامل معه ليشرح له حالته ‏الصحية والحركات التي لا يستطيع القيام بها.‏

وشدد أنه لا يزال قادرًا على العمل، ذاكرا أنه يعاني من «زجة بسيطة» في قدمه لكنه يحاول التغلب عليها قدر ‏الإمكان، مختتما: «الحمد الله لسه قادر على العمل ومشاكلي الصحية لا تعيقني، وبقول قبل ما أدخل أي عمل عن ‏الحاجات اللي مش هقدر أعملها، عندي زجة بسيطة في رجلي بحاول اظبطها على قد ما أقدر، والمخرجون الشطار ‏بيظهروني بأحسن صورة».‏