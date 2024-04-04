نفى الفنان صلاح عبد الله، صحة الشائعات التي تتردد حول تدهور حالته الصحية وعدم قدرته على العمل، قائلا:«بعض الناس بيستغلوا ظروفي الصحية اللي مررت بها، ويشيعوا أني مش قادر اتحرك كويس، وأني عايز أصور وأنا قاعد بسبب ظروفي الصحية».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الخميس، أن هذه الشائعات لا تأتي من زملائه الفنانين؛ بل من أشخاص لهم مصلحة في جهات الإنتاج، معقبا:«البعض بيستغلوا أجري ويقول للمخرج أني كذا».
ونقل عن المخرج مجدي أبو عميرة قوله إن بعض الناس يروجون شائعات عن رغبته في مغادرة موقع التصوير فور الوصول إليه، مؤكدا أن هذا غير صحيح.
وأكد أنه يتفهم تأخر التصوير أحيانًا لأسباب مختلفة ويصبر على دوره، قائلا: «محصلش أبدًا أني مجرد ما أحضر التصوير بكون عايز أروح، ممكن اشتكي لو قعدوني كثير ساعات بيحصل، لكن أنا بقدر جدًا أن ممكن مشهد يحصل فيه مشكلة يعطله، ويأخد وقت طويل وبقعد منتظر عادي».
وأشار إلى أنه يتحدث مع المخرج قبل البدء في أي عمل جديد، لا سيما إذا كان أول تعامل معه ليشرح له حالته الصحية والحركات التي لا يستطيع القيام بها.
وشدد أنه لا يزال قادرًا على العمل، ذاكرا أنه يعاني من «زجة بسيطة» في قدمه لكنه يحاول التغلب عليها قدر الإمكان، مختتما: «الحمد الله لسه قادر على العمل ومشاكلي الصحية لا تعيقني، وبقول قبل ما أدخل أي عمل عن الحاجات اللي مش هقدر أعملها، عندي زجة بسيطة في رجلي بحاول اظبطها على قد ما أقدر، والمخرجون الشطار بيظهروني بأحسن صورة».