

شهدت الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوي 8، دخول حزلقوم برنامج "مين هيكسب النصف مليون"، من تقديم الفنان عمرو رمزى، ورحب بالمتسابق حزلقوم والذين حضروا معه الكبير ومربوحة وهجرس والعترة.

وسأل عمرو رمزي حزلقوم عن البدلة الذى يرتديها من أي محل اشتراها؟ ليحكى له قصة غريبة ثم يرحب بشقيقه الكبير ويضرب الكبير طلقة فى الهواء تحية منه لهم.

وساعد الكبير، حزلقوم في اختيار الإجابة الصحيحة، عن طريق السُعال برقم الإجابة الصحيحة، وعند السؤال الخامس دخلت الأسئلة فى مستوى أصعب وتحجج حزلقوم أنه يريد الذهاب إلى الحمام وذهب له هجرس والعترة لمحاولة إبلاغه بالإجابة، ليكسب عشر آلاف جنيه.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.