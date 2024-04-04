 صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد - بوابة الشروق
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صلاح يقود هجوم ليفربول لمواجهة شيفيلد يونايتد

محمد عاطف
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 7:35 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 7:35 م

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الذي سيخوض مواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس، في الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق ليفربول نظيره شيفيلد يونايتد على ملعب أنفيلد، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقود محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني، تشكيل ليفربول في مواجهة شيفيلد يونايتد مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة اليوم كما يلي:

كيليهر في حراسة المرمى

الدفاع: جو جوميز - فان دايك - إبراهيما كوناتي - كونور برادلي

خط الوسط: ريان جرافنبرخ - ماك اليستير - سوبوسلاي

الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.


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