تضامن المنيا: توزيع 600 كرتونة رمضان لدعم الأسر الأولى بالرعاية

قال ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، إن المديرية نجحت بالتنسيق مع إحدى المؤسسات الأهلية في توزيع 600 كرتونة مواد غذائية لدعم 600 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح بخيت أن التوزيع تم بقرى نزلة داود وعزبة اللبن والفواريقة والفاروقية والحضارة والروبي بمركز سمالوط، وقريتي عرق أبو الجود ونجم بمركز مطاي في مركز المنيا.

وأضاف أن الوزارة تؤكد دائما الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المعظم، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء، حيث تشهد مصر طفرة في عمل المجتمع المدني، ويدعم ذلك قيادة سياسية واعية وحكيمة تؤمن بدوره فى العديد من مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية وتنمية الشراكات المستدامة.

ونوه بأن تلك الجهود، تأتي لخدمة فئات غير القادرين ولتخفيف الأعباء المادية عنهم، فضلا عن إدخال الفرحة في قلوبهم في شهر رمضان المعظم خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في كل مراكز محافظة المنيا.

وأشار إلى أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وأن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع كراتين المواد الغذائية توزيع لحوم على الأسر غير القادرة، وأنه هذا العام نسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصي المدن والقرى النائية والتي لا يمكن الوصول إليها.