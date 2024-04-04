 أهالي الأقصر يؤدون صلاة تراويح الليلة 26 من رمضان - بوابة الشروق
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أهالي الأقصر يؤدون صلاة تراويح الليلة 26 من رمضان

محمد راشد
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 10:59 م | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 11:00 م

في أجواء إيمانية مهيبة، أدّى أهالي الأقصر صلاة تراويح الليلة السادسة والعشرين من ليالي شهر رمضان المبارك، حيث امتلأت المساجد بالمصلين الذين توافدوا لأداء هذه الشعيرة المباركة.

وحرص المصلون على رفع أكفهم إلى الله تعالى بدعاء خاص يطلبون فيه من الله أن يرفع عنهم الغمة ويهلك العدو الصهيوني الذي سبب لهم خسائر في الأرواح دون حساب ولا عقاب.

وكانت شهدت محافظة الأقصر استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث تم تنظيف وتعقيم المساجد، وتوفير جميع الخدمات للمصلين، بجانب تعاون المواطنين في تنظيم حركة المرور الجانبية بالشوارع المحيطة بالمساجد.


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