محمد ممدوح يكشف عن تجاربه المهنية قبل التمثيل: اشتغلت في قهوة بنزل طلبات للزبائن

تحدث الفنان محمد ممدوح، عن تجاربه المهنية المتنوعة قبل دخوله مجال التمثيل.

وقال خلال بودكاست «Big Time» مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة، المذاع عبر شاشة «MBC1» مساء الأربعاء، إنه عمل في مقهى يتولى تحضير طلبات القهوة والشاي أو تقديمها للزبائن.

وروى حادثة مروعة تعرض لها خلال عمله على مشروع مطعم جديد، لافتا إلى انفجار الفرن في وجهه خلال يوم الافتتاح مما تسبب له بحروق شديدة في جميع أنحاء جسده، قائلا: «جسمي كله كان حروقا وقعدت شهرين متوقع أني مش هتعالج، كنت مشوه وبهرس الأكل علشان أكله بشفاطة؛ لأني مش قادر افتح فمي من الجروح».

وأكد أن دافعه وراء العمل كان رغبة في تجربة وظيفة جديدة وكسب المال، لاسيما أنه كان يشارك في مسرح هواة يتطلب منه دفعه لرسوم، معقبا: «اشتغلت علشان مينفعش أخد من أبويا مصروف المسرح كمان، وفي نفس الوقت قابلت شخصيات كثيرة وتعلمت منها وأفادتني».

وأشار إلى أنه كان يعمل أيضا في السينما كـ بلاسير (مرشد رواد السينما)، وذلك في نفس الفترة التي كان يشارك فيها في مسرح هواة، مؤكدا أن تجاربه المهنية قبل التمثيل؛ أكسبته مهارات جديدة وفرصا للتعلم من شخصيات مختلفة أفادته في مسيرته الفنية.

وكشف عن لقائه بشخصية «أمين» بمسلسل جراند أوتيل في الحياة الواقعية خلال فترة عمله في السينما لشخص كان يعاني من التوحد النفسي، قائلا: «كان داخل السينما وقتها ومش عارفين يتعاملوا معه، كان شخص أضخم مني مرتين أو ثلاثة، وطلبوني علشان أنا ضخم مثله، وتعاملت معه بالراحة جدا، وأصبح صديقي».