مدرب السد: لا بديل عن الفوز أمام الدحيل

أكد وسام رزق، مدرب فريق السد، أن مواجهة الدحيل، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري نجوم قطر، ستكون صعبة على الفريقين.

وأوضح وسام رزق في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن فريقه يهدف لتحقيق النقاط الثلاث، رغم الصعوبات المنتظرة في مواجهة الدحيل.

وأضاف: "كل مباراة متبقية ستكون حاسمة لنا، سنخوض المباراة كأنها نهائي ولا بديل عن حصد نقاط الفوز

وأشار إلى أن مواجهات السد والدحيل تشهد دائماً منافسات قوية وندية بين اللاعبين، وقال: "هذه المواجهات تلعب دائماً وسط تنافس كبير بين الفريقين، والدحيل في مركز حالياً لا يليق بالفريق والنتائج لا تعبر عن قوتهم، ونحن جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا لتحقيق الفوز".

ومن جانبه ،أكد الاكوادوري جونزالو بلاتا لاعب السد جاهزية الفريق لمواجهة الدحيل.

وقال: "مباراة صعبة جداً وقد واجهناهم من قبل هذا الموسم ونعلم أنه منافس صعب".

وتابع: "علينا ترتيب أوراقنا بشكل صحيح والسعي لتسجيل الهدف الأول في الدقائق العشر الأولى لصنع مساحة لنا في المباراة، الأمر يتعلق بتركيز كل لاعب وإدارته للمباراة، أنا أرى الفريق يتدرب بشكل جيد ونحن معاً نستطيع تحقيق البطولة".

ويحتل السد المركز الأول في ترتيب المسابقة برصيد 36 نقطة، فيما يحتل الدحيل المركز السادس برصيد 22 نقطة.