محافظ بورسعيد يستقبل أسر المتوفين من ضحايا حادث كلية العلوم

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، أسر ضحايا حادث كلية العلوم، والذي وقع بشارع ٢٣ ديسمبر، وأسفر عن وفاة ٣ طلاب من كلية العلوم وسيدة فى حادث سيارة مسرعة يقودها شاب أرعن، وذلك بمكتبه بالديوان العام ، وبحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ.

وأكد محافظ بورسعيد أن مكتبه مفتوح دائما لأسر المتوفين في أي وقت، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لأسر حادث كلية العلوم الذي شهدته المحافظة في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم.

ودعا محافظ بورسعيد للمتوفين أن يتقبلهم الله من الشهداء، وينعم عليهم بالفردوس الأعلى، وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وذويهم الصبر والسلوان.

وكان محافظ بورسعيد قد زار أسر المتوفيين أمس؛ لتقديم العزاء والمواساة لذويهم، داعيا لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم أسرهم وأصدقائهم وزملائهم الصبر والسلوان.