قيادي في حماس: سنبقى الأوفياء الأمناء على دماء الشهداء بقطاع غزة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الحركة تؤكد سعيها الدؤوب لإنهاء الحرب العدوانية على الشعب الفلسطيني في غزة، وتعمل بكل مسئولية وطنية من أجل تكثيف إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتضميد جراح أهالي القطاع وتعزيز صمودهم على الأرض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «لا يزال المجرم نتنياهو وحكومة حربه النازية وجيشهم الجبان غارقين في رمال غزَّة، متخبطين في المستنقع الآسن الذي ورّطوا أنفسهم فيه، فلم يفلحوا في تحقيق أهدافهم، ولن يستطيعوا، بإذن الله وقوّته».

وأكمل: «سنبقى الأوفياء الأمناء على دماء الشهداء وتضحيات شعبنا في قطاع غزَّة، فما عجز الاحتلال عن نيله عبر القتل والإجرام وحرب الإبادة الجماعية، لن يفلح في إحرازه عبر إطالة أمد المفاوضات».

وأعرب عن تضامن الحركة مع قناة «الجزيرة»، والتي قال إنها «تتعرّض لهجمة صهيونية للتشويش على دورها المهني ورسالتها الإعلامية في تغطية حرب الإبادة».

وأكّد أنَّ «سياسة الاحتلال المُمنهجة في استهداف الصحفيين والإعلاميين، بشكل مباشر وعبر الترهيب والملاحقة، لن تفلح في طمس حقيقة إرهابه».

ولفت إلى أن «استمرار الاحتلال في منع دخول ووصول الوسائل الإعلامية العالمية إلى قطاع غزَّة، هو محاولة صهيونية لمنع التغطية الإعلامية لجرائمه ومجازره التي يتعرّض له الشعب على مدار 6 أشهر».

ودعا إلى كسر الصمت الدولي والضغط على الاحتلال لدخول الوسائل الإعلامية، لمنع الاحتلال من ارتكاب المزيد من الجرائم بعيداً عن عيون الإعلام والشهود على حرب الإبادة الجماعية.