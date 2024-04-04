الكرملين: أنشطة الناتو عامل مزعزع للاستقرار

انتقدت الحكومة الروسية مجددا حلف شمال الأطلسي "الناتو"، في الوقت الذي يحتفل فيه الحلف الدفاعي الغربي بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تقف وراءه وتستخدمه كـ "أداة للمواجهة، خاصة في القارة الأوروبية".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن أنشطة حلف شمال الأطلسي لا تعزز حاليا الأمن ولا الاستقرار في أوروبا، "بل على العكس من ذلك فهي عامل مزعزع للاستقرار"، حسبما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الحكومية الروسية.

وأضاف بيسكوف أن "الناتو تم تخطيطه وتشكيله وإنشائه وإدارته من قبل الولايات المتحدة كأداة للمواجهة" خاصة في أوروبا.

يذكر أن روسيا، التي شنت غزوا واسع النطاق لأوكرانيا المجاورة منذ أكثر من عامين، تلوم الغرب مرارا وتكرارا على حربها وتدعي أنه هدد موسكو.

وقال بيسكوف في موسكو إن العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "تدهورت فعليا إلى مستوى المواجهة المباشرة"، مضيفا أن الناتو "متورط في الصراع بشأن أوكرانيا".

واحتفل حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيسه في بروكسل اليوم الخميس.