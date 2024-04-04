رئيس وزراء فلسطين: إغاثة غزة ووقف العدوان والإصلاح على رأس أولويات الحكومة

عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، منذ اليوم الأول للتكليف، العديد من اللقاءات مع الوفود الدولية، وأجرى وتلقى العديد من الاتصالات على المستوى الدولي، للضغط من أجل وقف عدوان الاحتلال على الشعب في قطاع غزة، ووقف إجراءات الاحتلال وتقييداته كافة في الضفة الغربية.

كما شدد مصطفى، خلال لقاءاته واتصالاته على ضرورة الضغط على إسرائيل، من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاقتطاعات غير القانونية كافة، بالإضافة إلى حشد الدعم المالي للحكومة؛ لمساندتها في الإيفاء بالتزاماتها وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتلبية الاحتياجات الإغاثية والإنسانية لأهل قطاع غزة.

هذا والتقى مصطفى خلال الأيام الماضية وزيرة خارجية ألمانيا، والقنصل الفرنسي العام في القدس، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ورئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية، ومديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

كما تلقى رئيس الوزراء مكالمات هاتفية وبرقيات عدة من وزير الخارجية السعودي، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزير الخارجية اللبناني، ووزير خارجية المغرب، ورئيس الوزراء الروسي، ورئيس الوزراء النرويجي، ورئيس الوزراء الصيني، ووزيرة خارجية اليابان، ورئيس الحكومة التونسية، ورئيس الوزراء المصري، ورئيس الوزراء الأردني، ووزير خارجية البحرين، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، كلها في سبيل تنسيق الجهود لإغاثة غزة وحشد الدعم للحكومة الفلسطينية.