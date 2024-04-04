الدنمارك: إغلاق حركة الملاحة الجوية والبحرية بسبب خلل في نظام صاروخي على متن فرقاطة

قالت وزارة الدفاع الدنماركية إن خللا في نظام أسلحة على متن فرقاطة تابعة للبحرية الدنماركية قد أدى إلى إغلاق جزء من حركة المرور الجوية والبحرية في البلاد اليوم الخميس.

وذكرت الوزارة أن قاذفة الصواريخ المنصوبة على متن الفرقاطة نيلز جويل قد تم تفعيلها ولا يمكن إيقافها حاليا.

وتتمركز الفرقاطة في قاعدة كورسور البحرية.

وقالت الوزارة إن العطل الفني حدث خلال اختبار إلزامي للنظام، وتم استدعاء متخصصين لحل المشكلة.

وإلى أن يتم حل المشكلة، هناك خطر من أن يتم إطلاق صاروخ بطريق الخطأ لمسافة عدة كيلومترات من الفرقاطة.

وتمتد منطقة الخطر بين 5 إلى 7 كيلومترات من القاعدة البحرية. وطُلب من حركة المرور البحرية الابتعاد عن المنطقة، وتم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة.