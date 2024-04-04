استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين بالضفة الغربية

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الشاب أسعد عصام القنيري (28 عاما)، وهو أسير محرر، بعد محاصرة الاحتلال منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، كما داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وحطمت مركبات في قرية زعترة شرقا.

واعتقلت شقيقين من مدينة نابلس، فيما اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وتصاعدت وتيرة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى اليوم عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.