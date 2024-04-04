 استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين بالضفة الغربية - بوابة الشروق
الخميس 4 أبريل 2024 11:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب جنين بالضفة الغربية

قنا
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 11:01 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 11:01 ص

استشهد شاب فلسطيني، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الشاب أسعد عصام القنيري (28 عاما)، وهو أسير محرر، بعد محاصرة الاحتلال منزله، وإعدامه بدم بارد، ومنع طواقم الإسعاف من محاولة إسعافه.

ومن ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 4 فلسطينيين من محافظة بيت لحم، كما داهمت عددا من المنازل، وفتشتها، وحطمت مركبات في قرية زعترة شرقا.

واعتقلت شقيقين من مدينة نابلس، فيما اقتحمت مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وتصاعدت وتيرة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر حتى اليوم عن عشرات آلاف الشهداء والجرحى والمفقودين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك