مسئولون أمريكيون يعتزمون الضغط على الحكومة الهولندية لتشدد قيودها على بيع الرقائق للصين

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يعتزم مسئولون أمريكيون كبار زيارة هولندا الأسبوع المقبل للضغط على الحكومة الهولندية كي تشدد قيودها على بيع الرقائق الإلكترونية للصين، في الوقت الذي تعزز فيه إدارة الرئيس جو بايدن حملتها لإحباط طموحات بكين في مجال التكنولوجيا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وسيضم الوفد وكيل وزارة التجارة والصناعة والأمن آلان استيفيز، المسئول عن تطبيق قيود الصادرات، وفقا لمصادر مطلعة تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وذكر مصدر أن استيفيز سينضم إلى مسئولين من مجلس الأمن القومي.

وتحث واشنطن حلفاءها، وبينهم هولندا على زيادة تشديد القيود على حصول الصين على تكنولوجيا أشباه الموصلات لسد ثغرات في قيود التصدير التي فرضتها ضد الشركات الصينية على مدار السنتين الماضيتين.