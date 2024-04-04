 الإسماعيلي يقلب الطاولة على سموحة بريمونتادا مثيرة - بوابة الشروق
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الإسماعيلي يقلب الطاولة على سموحة بريمونتادا مثيرة

أمير نبيل
نشر في: الخميس 4 أبريل 2024 - 12:06 ص | آخر تحديث: الخميس 4 أبريل 2024 - 12:06 ص

خطف فريق الإسماعيلي انتصاراً صعباً على ضيفه سموحة بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم لسموحة النيجيري جونيور أجايي من كرة ساقطة فوق حارس الدراويش أحمد عادل عبدالمنعم، بعدما ارتدت له، في الدقيقة 42، ليحسم الأمور لصالح الفريق السكندري قبل انتهاء الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني كثف الدراويش محاولات التعادل، بينما احتفظ الموج الأزرق بقدارته الدفاعية لتأمين النتيجة، لكن الدقائق الأخيرة شهدت إثارة كبيرة، ونجح الإسماعيلي في تسجيل التعادل عن طريق عمر الساعي، من متابعة لكرة عرضية فشل دفاع سموحة في التعامل معها.

لم يكتف الإسماعيلي بتعادله، حيث زاد من الضغط حتى نجح في تسجيل هدف قاتل بالدقيقة الخامسة للوقت بدل من الضائع، عن طريق أحمد الشيخ.

الفوز انهى السلسلة السلبية للإسماعيلي التي استمرت 4 مباريات متتالية وتحديدا منذ الانتصار على سيراميكا كليوباترا، ليرفع رصيده بهذا الفوز إلى 17 نقطة في المركز الـ 12 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلي ومودرن فيوتشر.

أما سموحة فتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز السابع.


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