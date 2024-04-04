ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 8030

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقالات، التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 8 آلاف و30 معتقلا، بعد اعتقال 40 فلسطينيا، بينهم 3 نساء وأسرى سابقون خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق معتقلي غزة.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني وهيئة شئون الأسرى، في بيان مشترك اليوم، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة القدس التي تشهد تصاعدا في هذه الممارسات خلال شهر رمضان المبارك، بينما توزعت البقية على محافظات: رام الله، قلقيلية، جنين، الخليل، بيت لحم، نابلس وطوباس.

وأوضح البيان أن هذه الحصيلة تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن احتجزوا كرهائن، مشيرا إلى أن حملات الاعتقال رافقتها جرائم وانتهاكات، أبرزها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تخريب وتدمير واسع في المنازل، ومصادرة المركبات، والأموال.

يشار إلى أن وتيرة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية تصاعدت، بالتزامن مع بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 181 يوما، الذي أسفر حتى اليوم عن 33 ألفا و37 شهيدا، و75 ألفا و668 جريحا.