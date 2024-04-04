رئيسة برلمان جنوب أفريقيا السابقة تسلم نفسها للسلطات وسط تحقيق في الفساد

سلمت رئيسة برلمان جنوب أفريقيا السابقة نوسيفيوي مابيسا - نكاكولا نفسها للسلطات بعدما واجهت تهديدا بالاعتقال بتهمة الفساد.

وقال المتحدث باسم وحدة مديرية التحقيق التابعة لهيئة الادعاء الوطنية هنري ماموثامي، إن مابيسا-نكاكولا وصلت إلى مركز الشرطة في سنتوريون شمال جوهانسبرج، صباح اليوم الخميس، وستمثل لأول مرة أمام المحكمة قريبا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وتواجه رئيسة البرلمان السابقة، التي تقدمت باستقالتها مساء أمس الأربعاء، مزاعم بأنها طلبت رشى بقيمة 2.3 مليون راند (123 ألف دولار) عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الدفاع.

وفي المقابل، نفت مابيسا-نكاكولا التورط في ارتكاب أي مخالفات.

وأكدت مابيسا-نكاكولا، في خطاب استقالتها، أن قرارها لا يعد اعترافا بالذنب.