حسام حبيب عن تجربة انفصال والديه: أمي مثال للمرأة القوية التي تعادل 100 رجل

كشف الفنان حسام حبيب، عن تجربة انفصال والديه وتأثيرها على حياته، وعلاقته بوالدته ودورها في تربيته، مشيرا إلى إنه واجه في طفولته صعوبة في اختيار العيش مع والده أو والدته بعد انفصالهما.
وتذكر خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء، موقفا مع والده دفعه إلى اتخاذ قرار نهائي بالعيش مع الأم، قائلا: «في مرة كان بيعاقبني قالي وطي صوتك، قلت له لو أنا مدخلتش أوضتي ومسمعتش كلامك هيحصل إيه، قالي عايز تعرف وكان رده عليَ قاسي جدًا».
وأكد أنه لا يستطيع القول بأن والده لم يكن جديرًا بالعيش معه؛ لكنه اختار العيش مع والته التي علمته الكثير وزرعت فيه حبا واحتراما كبيرًا للمرأة، معقبا:«أنا عشت مع أمي علمتني كثير جدا، اتولد جوايا نوع من أنواع حب واحترام المرأة بجد، وأصبح لها معنى كبير في حياتي».
وأضاف أنه رأى في أمه مثالًا للمرأة القوية التي تعادل مئة رجل، لا سيما وأنها كانت امرأة مرفهة تعيش في بيت أهلها دون أي مسؤوليات؛ لكنها تحملت مسؤولية تربيته وواجهت صعوبات الحياة بشجاعة، قائلا:«أنا شفت من أمي؛ أن الست ساعات بتبقى بـ 100 راجل».
وأشار إلى أنه تربى على حنانها ودلالها له مع حرصها على تربيته بشكل سليم، متابعا:«تحملت المسئولية وواجهت هذا الموقف لوحدها، أنا شاهدتها وهي وحش بيتحول إلى أب وأم، دلعتني وكانت حنينة عليَ جدا؛ لكن كان في نفس الوقت، لازم الساعة 9 أكون في سريري مفيهاش تهريج».