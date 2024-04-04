حسام حبيب عن تجربة انفصال والديه: أمي مثال للمرأة القوية التي تعادل 100 رجل

كشف الفنان حسام حبيب، عن تجربة انفصال والديه وتأثيرها على حياته، وعلاقته بوالدته ودورها في تربيته، ‏مشيرا إلى إنه واجه في طفولته صعوبة في اختيار العيش مع والده أو والدته بعد انفصالهما.

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وتذكر خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء، موقفا مع والده دفعه إلى ‏اتخاذ قرار نهائي بالعيش مع الأم، قائلا: «في مرة كان بيعاقبني قالي وطي صوتك، قلت له لو أنا مدخلتش أوضتي ‏ومسمعتش كلامك هيحصل إيه، قالي عايز تعرف وكان رده عليَ قاسي جدًا».‏

وأكد أنه لا يستطيع القول بأن والده لم يكن جديرًا بالعيش معه؛ لكنه اختار العيش مع والته التي علمته الكثير ‏وزرعت فيه حبا واحتراما كبيرًا للمرأة، معقبا:«أنا عشت مع أمي علمتني كثير جدا، اتولد جوايا نوع من أنواع ‏حب واحترام المرأة بجد، وأصبح لها معنى كبير في حياتي».‏

وأضاف أنه رأى في أمه مثالًا للمرأة القوية التي تعادل مئة رجل، لا سيما وأنها كانت امرأة مرفهة تعيش في بيت ‏أهلها دون أي مسؤوليات؛ لكنها تحملت مسؤولية تربيته وواجهت صعوبات الحياة بشجاعة، قائلا:«أنا شفت من ‏أمي؛ أن الست ساعات بتبقى بـ 100 راجل». ‏

وأشار إلى أنه تربى على حنانها ودلالها له مع حرصها على تربيته بشكل سليم، متابعا:«تحملت المسئولية ‏وواجهت هذا الموقف لوحدها، أنا شاهدتها وهي وحش بيتحول إلى أب وأم، دلعتني وكانت حنينة عليَ جدا؛ لكن ‏كان في نفس الوقت، لازم الساعة 9 أكون في سريري مفيهاش تهريج». ‏