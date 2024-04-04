كلوب عن المنافسة مع أرسنال ومانشستر سيتي: دعونا نستمتع

تحدث يورجن كلوب، مدرب ليفربول، عن المنافسة مع آرسنال ومانشستر سيتي، خلال الموسم الجاري، على حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويشهد الموسم الحالي ثمة منافسة قوية بين ليفربول وآرسنال ومانشستر سيتي، لأجل التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، في ظل تقارب فارق النقاط بين الثلاثي.

وقال يورجن كلوب في هذا الشأن: «يوجد ضغط، ولكن الأمر متروك لمدى استمتاعنا بالوضع الذي نحن فيه، ستكون هناك لحظات صعبة، ولا يمكننا أن نقرر ما ستكون عليه النتيجة».

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول: «الجميع يتحدث عن شغب الجماهير وهم محقون في ذلك، ولكنهم يعرفون أيضًا أن كرة القدم للاستمتاع».

وعن المنافسة مع آرسنال ومانشستر سيتي، قال كلوب: «نحن نحترمهما، نستمتع بالتجربة ونعلم أنه إذا استمتعنا بها فقد نمنح أنفسنا فرصة أفضل».

هذا ويملك ليفربول حاليًا 67 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثالث، ونقطة عن صدارة آرسنال.