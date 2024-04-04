تراجع الدولار مع ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

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تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى في تعاملات نيويورك، اليوم الخميس، بعد أن جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة أعلى من التوقعات مما يعزز احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الحالي.

وأظهر تقرير أصدرته وزارة العمل الأمريكية اليوم ارتفاع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، بأكثر من المتوقع، خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس الماضي.

ويأتي التقرير قبل يوم واحد من صدور تقرير الوظائف الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

وذكر التقرير أن طلبات الحصول على إعانة البطالة المقدمة لأول مرة ارتفعت بواقع تسعة آلاف إلى 221 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس الماضي، مقارنة بـ 212 ألف طلب في الأسبوع السابق عليه.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع طلبات الحصول على إعانة البطالة لتصل إلى 214 ألف طلب خلال الأسبوع السابق.

كما أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن العجز التجاري ارتفع بصورة غير متوقعة خلال فبراير الماضي.

وقالت الوزارة إن العجز التجاري ارتفع إلى 9ر68 مليار دولار خلال فبراير الماضي، بعدما سجل 6ر67 مليار دولار خلال يناير الماضي.

وتوقع خبراء الاقتصادي تقلص العجز التجاري إلى 67 مليار دولار .

وأشار تقرير الوزارة إلى أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 2ر2% لتصل إلى 9ر331 مليار دولار، في حين ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 3ر2% لتصل إلى 263 مليار دولار.

وتراجع الدولار أمام اليورو من 0831ر1 إلى 0876ر1 دولار، وأمام الجنيه الإسترليني من 2644ر1 إلى 2683ر1 دولار وهو أقل مستوى للعملة الأمريكية منذ أسبوعين.

كما تراجع إلى أقل مستوياته منذ أسبوعين أمام الدولار الأسترالي مسجلا 6619ر0 دولار أمريكي وأمام العملة الكندية إلى 3477ر1 دولار.

وتراجعت العملة الأمريكية أمام الين اليابان إلى 50ر151 ين لكل دولار.

وسجل الدولار 9022ر0 دولار لكل فرنك سويسري وهو أقل مستوى منذ 3 أيام.

وسجلت 6046ر0 دولار نيوزيلندي لكل دولار أمريكي وهو أقل مستوى له منذ 22 مارس الماضي.