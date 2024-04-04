لجنة فلسطينية: إسرائيل أخلت عقارا لكنيسة بالقدس وتحاول السيطرة عليه

قالت اللجنة الرئاسية العليا لشئون الكنائس في فلسطين، اليوم الخميس، إن إسرائيل أخلت قسرا الليلة الماضية، عقار "حديقة البقر" التابع للكنيسة الأرمنية بالقدس المحتلة، وتحاول السيطرة عليه مع المستوطنين المتطرفين.



وأضافت اللجنة، في بيان: "نحذر من محاولات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على أملاك بطريركية الأرمن بالقدس المحتلة، وآخرها ما جرى يوم الأربعاء، من إخلاء قسري لعقار حديقة البقر التابع للبطريركية، وما رافقه من بطش واعتداء شرطة الاحتلال على رجال الدين وأبنائنا الأرمن المدافعين عنها"، وفقاً لوكالة "الأناضول" للأنباء.



وأدانت اللجنة "هذه الجرائم والانتهاكات الصارخة لقدسية المكان المحمي بموجب القوانين والأعراف الدولية، حيث إن العقار يقع داخل أسوار البطريركية الأرمنية، وتحاول قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المتطرفين السيطرة عليه".



وأوضحت أن "تصاعد الاعتداءات على الكنائس في القدس المحتلة، كما هو الحال على المسجد الأقصى المبارك يعكس تطابقا فكريا وأيديولوجيا بين حكومة الاحتلال العنصرية ومستوطنيها".



وأكدت اللجنة أن "كل تلك الجرائم بحق المقدسات وممتلكاتها، تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية والتجويع لأهلنا بقطاع غزة، واستمرار جرائم الاحتلال والمستوطنين في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة".



وطالبت "بتحرك دولي عاجل من كنائس العالم كافة، والمؤسسات القانونية، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال ومحاولات سيطرته بالقوة والتهديد والبطش والتنكيل على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها".