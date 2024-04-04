إسرائيل: تفعيل نظام للتشويش على نظام تحديد المواقع العالمي فوق تل أبيب خشية هجوم إيراني

فعَّلت إسرائيل، اليوم الخميس، نظاما أدى إلى خلط إشارات نظام تحديد المواقع العالمي فوق منطقة تل أبيب، اليوم الخميس، بهدف التشويش، في وقت تتوقع فيه البلاد هجوما إيرانيا محتملا على المركز الاقتصادي لها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وتعطلت حركة المرور وتوصيل الوجبات وأظهرت تطبيقات نقل الركاب أن سكان تل أبيب في بيروت.



واتخذ مسئولون إسرائيليون الإجراء لتعطيل الطائرات المسيرة التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي أو الصواريخ التي قد تطلقها إيران أو أي قوى موالية لها على البلاد.



وتصاعدت التوترات منذ الاثنين الماضي إثر غارة جوية استهدفت مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في دمشق، مما أسفر عن مقتل قائدين بارزين من الحرس الثوري الإيراني، وخمسة ضباط مرافقين لهما.



وألقت إيران باللائمة على إسرائيل وتوعدت بالثأر، إلا أنه لم يتضح ما إذا كانت إيران تعتزم القيام بذلك مباشرة أم عن طريق قوى موالية لها في الشرق الأوسط.