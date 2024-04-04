ستولتنبرج: أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى بعضهما البعض من أجل أمنهما

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، في كلمة ألقاها اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس التحالف الدفاعي، إن أوروبا والولايات المتحدة تحتاجان إلى بعضهما البعض من أجل أمنهما.

وأضاف ستولتنبرج أن "أوروبا تحتاج إلى أمريكا من أجل أمنها. وفي الوقت نفسه، تحتاج أمريكا الشمالية إلى أوروبا أيضا. فالحلفاء الأوروبيون يقدمون جيوشا على المستوى العالمي، وشبكات استخباراتية واسعة، ونفوذا دبلوماسيا فريدا، مما يضاعف من قوة أمريكا".

واعترافا بمخاوف الولايات المتحدة طويلة الأمد بشأن عدم مساهمة الحلفاء الأوروبيين بما يكفي في الدفاع الجماعي، أوضح ستولتنبرج أن "تقاسم الأعباء بصورة عادلة هو أمر ضروري، كما تستثمر أوروبا أكثر وأكثر بكثير. سوف يستثمر غالبية حلفاء الناتو هذا العام، ما لا يقل عن 2% من إجمالي الناتج المحلي في الدفاع."

وأضاف أنه "من خلال حلف شمال الأطلسي، تتمتع الولايات المتحدة بأصدقاء وحلفاء أكثر من أي قوة كبرى أخرى. أنا لا أؤمن بأمريكا بمفردها، مثلما لا أؤمن بأوروبا بمفردها".