أجرى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، اليوم الخميس، اختبارات طبية وفحوصات لقلب اللاعبين، في إطار خطة النادي للحفاظ على سلامة اللاعبين والاطمئنان على صحتهم.

وكان أحمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر، قد سقط على الأرض بشكل مفاجئ خلال مواجهة فريقه والاتحاد السكندري، بسبب توقف عضلة القلب قبل أن يتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقال أحمد أشرف رئيس الجمعية المصرية الإفريقية لأبحاث وأمراض القلب: "تجربة جديدة تتلخص في متابعة حالة قلب اللاعبين خلال فترة الإحماء وقبل نزول المباراة، بحيث يتم منع اللاعب من أداء المباراة إذ تبين لنا أنه يعاني من أي مشكلة.

وأضاف: "التجربة عبارة عن جهاز يسمى «Impulse» وهو جهاز تتبع العلامات الحيوية، وحالة القلب أثناء المجهود عن بُعد والتدريب على الإنعاش القلب الرئوي، وهذا الجهاز يتم وضعه على كتف اللاعب لقياس ضربات القلب والنبض والأكسجين ومعدل التنفس وتدفق الدم ، والجهاز يعطي تنبيه إذا كان هناك أي وضع غير طبيعي، وأن هذا الجهاز يعمل عن بُعد عن طريق الواي فاي".

وأتم كلماته موجهًا الشكر لـ وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر وجميع أفراد الجهاز الطبي بالنادي على حسن التعاون لتطبيق تلك التجربة مع النادي.