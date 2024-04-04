كشف الفنان حسام حبيب، عن رحلته مع العلاج النفسي والصلاة، وكيف ساعدته الصلاة على التغلب على ‏مخاوفه وتحقيق السكينة‎.‎

وروى خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء، أنه زار العديد من الأطباء ‏النفسيين؛ لكنه كان يشعر دائماً بأنه أذكى منهم، قائلا:«أنا ذهب لدكاترة نفسيين كثير، لكن كنت دائما كنت بحس ‏أني أذكى من الدكتور بتاعي».‏

وبين أنه لم يكن يذهب إلى الطبيب النفسي للعلاج، بل كان يبحث عن طريقة لإيصال مشاعره إلى أهله أو إثارة ‏التعاطف تجاهه، متابعا :«أنا كنت بذهب للطبيب أبيع له الحكاية -مش علشان اتعالج- أنا رايح وفي مخي؛ عايز أوصل ‏لأهلي بأنهم يعاملوني بطريقة معينة، أو عايز أحس إحساس الضحية فأقول له أنا حصل فيَ كذا».‏

وأشار «حبيب» إلى أنه في مرحلة قريبة من حياته التقى بطبيب نفسي مميز نصحه بالصلاة، معقبا: «كنت لسه ‏بتكلم مع دكتور شاطر أوي عن قريب، وقالي صلي ولما بدأت أصلي حسيت أن أنا عامل الواجب اللي عليا، ‏ومبقتش خايف من لقاء ربنا؛ بالعكس أنا عايزه وحابه». ‏