كشف الفنان حسام حبيب، عن رحلته مع العلاج النفسي والصلاة، وكيف ساعدته الصلاة على التغلب على مخاوفه وتحقيق السكينة.
وروى خلال لقاء لبرنامج «ع المسرح» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الأربعاء، أنه زار العديد من الأطباء النفسيين؛ لكنه كان يشعر دائماً بأنه أذكى منهم، قائلا:«أنا ذهب لدكاترة نفسيين كثير، لكن كنت دائما كنت بحس أني أذكى من الدكتور بتاعي».
وبين أنه لم يكن يذهب إلى الطبيب النفسي للعلاج، بل كان يبحث عن طريقة لإيصال مشاعره إلى أهله أو إثارة التعاطف تجاهه، متابعا :«أنا كنت بذهب للطبيب أبيع له الحكاية -مش علشان اتعالج- أنا رايح وفي مخي؛ عايز أوصل لأهلي بأنهم يعاملوني بطريقة معينة، أو عايز أحس إحساس الضحية فأقول له أنا حصل فيَ كذا».
وأشار «حبيب» إلى أنه في مرحلة قريبة من حياته التقى بطبيب نفسي مميز نصحه بالصلاة، معقبا: «كنت لسه بتكلم مع دكتور شاطر أوي عن قريب، وقالي صلي ولما بدأت أصلي حسيت أن أنا عامل الواجب اللي عليا، ومبقتش خايف من لقاء ربنا؛ بالعكس أنا عايزه وحابه».