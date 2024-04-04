أمريكا تعتزم استخدام الذكاء الاصطناعي في صنع الرقائق

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يعتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث عن بدائل لما يسمى بالمواد الكيميائية الأبدية السائدة في تصنيع أشباه الموصلات، وفقا لما ذكرته مسودة بيان لمجلس التجارة والتكنولوجيا المشترك بين الجانبين، اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وكالة بلومبرج إن هذا التعهد يشكل جزءا من النتائج التي توصل إليها المجلس المنعقد هذا الأسبوع في لوفين في بلجيكا.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان المجلس القول: "نعتزم مواصلة العمل من أجل تحديد فرص التعاون البحثي حول بدائل استخدام المواد الكيميائية الأبدية المشبعة بالفلور والبولي فلور في الرقائق."

وأضاف البيان: "على سبيل المثال، نعتزم استكشاف استخدام قدرات الذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية لتسريع اكتشاف المواد المناسبة لتحل محل المواد الكيميائية الأبدية المشبعة بالفلور والبولي فلور في تصنيع أشباه الموصلات."