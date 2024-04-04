إستونيا ترصد تشويشا في نظام تحديد المواقع العالمي وتلقي باللائمة على روسيا

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رصدت إستونيا المزيد من التعطيل المستهدف لملاحة الأقمار الصناعية بنظام تحديد المواقع العالمي، وألقت باللائمة في ذلك على الجارة روسيا.

وقال إيفار فارك، رئيس هيئة مراقبة الملاحة الجوية في إستونيا، وهي دول عضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، عبر التلفزيون الرسمي اليوم الخميس: "زادت أوجه الخلل ومداها".

وأضاف: "نتلقى يوميا من 10 إلى 20 تقريرا من الطيارين تفيد بوجود تداخل في نظام تحديد المواقع العالمي في بعض المناطق التي يمرون منها فوق إستونيا".

ورجح فارك أن يكون هذا بسبب استهداف روسيا تعطيل نشاط ونشر الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية، والتي يمكن أن تحلق حتى داخل الأراضي الروسية.

وذكرت الهيئة الإستونية لحماية المستهلك والتنظيم التقني أنه يتم التشويش على إشارة نظام تحديد المواقع العالمي عبر بث من منطقة لنينجراد الروسية إلى إستونيا، وأن هذا زاد كثيرا منذ الحرب الروسية الأوكرانية.