أبو عبيدة: نصف أسرى العدو في مناطق طلب إخلاءها وقررنا عدم نقلهم

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، يوم الجمعة، أن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء يتواجدون حاليًا في مناطق في قطاع غزة طلب جيش الاحتلال من السكان إخلاءها مؤخرًا.

وأوضح أبو عبيدة، في تغريدات نشرها عبر قناته على "تلجرام"، أن كتائب القسام "قررت عدم نقل هؤلاء الأسرى من تلك المناطق وإبقائهم ضمن إجراءات تأمين مشددة لكنها محفوفة بالمخاطر الشديدة على حياتهم".

وشدد على أن القرار يأتي ردًا على التصعيد العدواني الأخير من الاحتلال.

وقال: "إن الفرصة ما زالت قائمة أمام الاحتلال إذا كان جادًا في الحفاظ على حياة أسراه"، مطالبًا إياه بالبدء الفوري في التفاوض من أجل إجلائهم أو التوصل إلى اتفاق للإفراج عنهم.

وأكد أبو عبيدة أن حكومة نتنياهو تتحمل كامل المسئولية عن مصير الأسرى، مذكّرًا بأنها تخلّت عن اتفاق التبادل الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، "ولو التزمت به، لكان معظم الأسرى في منازلهم اليوم".