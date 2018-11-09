تراجع جماعي للمؤشرات الأوروبية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين

استهلت مؤشرات الأسهم الأوروبية أولى جلسات الأسبوع اليوم الاثنين على انخفاض، تحت ضغط مخاوف من عودة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، لتعرقل فرص تعافي الاقتصاد العالمي المنكوب، حتى بعد تخفيف إجراءات العزل والإغلاق المتبعة في كثير من دول العالم لمكافحة انتشار عدوى كورونا.

تراجع مؤشر "يورو ستوكس 600" الأوسع نطاقا بنسبة 2.39% مسجلا 329 نقطة، وفي ألمانيا، سجل مؤشر "داكس" تراجعا بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 10506 نقطة، وانخفض مؤشر "كاك" الفرنسي بنحو 3.79% مسجلا 4398 نقطة، كما سجل مؤشر "فوتسي أم إي بي" الإيطالي هبوطا بنسبة 3.28% عند مستوى 17110 نقطة.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الصينية ردا على ما اعتبره تعمد بكين اخفاء تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين بعد نزاع مطول، أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة لأزمة لجائحة كورونا، ومن جهته، جدد وزير الخارجية الأمريكي مارك بومبيو اتهامه للصين بشأن سعيها لإخفاء انتشار فيروس كورونا المستجد عن العالم حتى يتسنى لها توفير مخزون من المعدات والمستلزمات الطبية.