إزالة 8 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أية تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز: إدكو - الدلنجات - المحمودية - بدر - حوش عيسى، عن إزالة 8 حالات تعد على مساحة 3171 م2.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 2200 متر مربع بإدكو عبارة عن أسوار من الحجارة البيضاء، و إزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 716 مترا بنطاق قرية أبوالشقاف بحوش عيسى عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض، وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 111 مترا مربعا بقرية الرياح التابعة للوحدة المحلية بقرية سرنباي بالمحمودية.

وأشار إلى إزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة 100 متر بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن مباني مقسمة بالطوب الأبيض والمونة الاسمنتية، وإزالة حالة تعد على أرض زراعية بقرية النجاح ببدر على مساحة 44 م٢ عبارة عن مبنى بالطوب الأبيض.

ووجه المحافظ باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومنع البناء المخالف.

وأهاب بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.