نشرت الحكومة الفرنسية القواعد المنظمة لعودة عمال الشركات إلى أعمالهم، قبل موعد تنفيذ قرار الحكومة تخفيف إجراءات الإغلاق الاقتصادي لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 11 مايو الحالي.

من ناحيتها قالت وزيرة العمل الفرنسية مورييل بينيكو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنفو" إن حوالي 11.7 مليون عامل في القطاع الخاص بفرنسا سجلوا أنهم في قوائم البطالة الجزئية في حوالي 911 ألف شركة حيث يحصل هؤلاء العمال المتوقفين عن العمل على الجزء الأكبر من اجورهم من الدولة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بينيكو القول إن الحكومة تشجع العمال على استئناف أنشطتهم، مشيرة إلى أن الحكومة ستبقي على خطة تمويل البطالة الجزئية، لكنها تدرس نقل جزء من تكاليف هذه الخطة إلى الشركات في قطاعات محددة.

ونشرت الحكومة الفرنسية القواعد الجديدة لكي تستعد الشركات لاستئناف نشاطها ووفقا للضوابط والإجراءات الصحية المقررة.

ووفقا للقواعد الجديدة سيكون على المدارس أو الشركات ضمان توافر مساحة لا تقل عن 4 أمتار مربعة لكل طالب أو عامل.

في الوقت نفسه فإن القواعد الجديدة لا تتضمن إلزام الطلاب أو العمال بارتداء الأقنعة الواقية أو قياس درجة حرارتهم قبل الدخول إلى المدرسة او مقر العمل. كما لا تسمح القواعد الجديدة بإجراء فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.