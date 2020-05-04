تداولت أخبار عديدة وتقارير أمريكية تصريحات لنائبة الكونجرس الأمريكي المسلمة إلهان عمر عن رغبتها ومطالبتها للأمريكيين بارتداء النقاب والحجاب الإسلامي لتجنب انتشار فيروس كورونا، ما أثار حفيظة بعض المواطنين الأمريكيين حول تصريحات النائبة المثيرة للجدل، التي تم تداولها بصورة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن.. هل أدلت إلهان عمر بمثل تلك التصريحات؟

الخبر نشر أولا في موقع ليبرالي ساخر، يقوم بمشاركة القصص المزيفة، التي يمكن معرفة أنها ساخرة بمجرد النقر عليها، ولكن نقل الخبر ونشر بعد ذلك على نطاق واسع، دون الإشارة إلى أنه خبر ساخر، في محاولة لتضليل مؤيدي ترامب والجمهوريين، كعادة بعض المواقع الإخبارية المزيفة في نسخ المقالات من الموقع بشكل متكرر.

وتعتمد مواقع الويب الإخبارية المزيفة أو الليبرالية الساخرة على إثارة وإعجاب المواطنين ومشاركتهم للقصص، التي ينشروها دون التحري عن دقتها وما قد ينتج عنها، في سبيل أن يعود عليهم ذلك بالمكاسب عبر عائدات الإعلانات الناتجة عن مشاركة المواطنين وتفاعلهم مع المحتوى، وفقا لموقع "ليد ستوريز" العالمي، المتخصص في تتبع الأخبار المثيرة للجدل.

وظهرت مطالبة إلهان للأمريكيين بارتداء النقاب أولاً كخبر في تقرير نشره موقع "بوستا ترول" الليبرالي الساخر، في 5 أبريل الماضي، بعنوان "إلهان عمر تريد الأمريكيين أن يرتدوا البرقع (النقاب) الإسلامي التقليدي لتجنب انتشار الفيروس".

وفي متن التقرير جاء: "أمريكا أمة مسيحية. نحن أحرار في ارتداء الملابس كما نشاء، ولم يسبق أن طلب من الأمريكيين إرتداء ملابس إسلامية، إنه مسيء لنا، ولن يُسمح به في هذا البلد. لقد سئمنا من الإساءة للأديان الأخرى دائمًا".

وذكر الموقع أن النائبة المسلمة طالبت جميع الأمريكيين بإرتداء ملابسها الإسلامية، ناقلين على لسانها: "هذه أزمة خطيرة. أعتقد أن الأمريكيين بحاجة إلى أن يتحملوا المسؤولية وأن يقوموا بدورهم للمساعدة في وقف انتشار هذا الطاعون. أقترح أن يرتدي جميع الأمريكيين البرقع وأغطية الوجه الكاملة، فهذا سيمنع الفيروس من الانتشار".

وحصلت القصة الأصلية، التي انتشرت على نطاق واسع بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على حوالي 100 مشاركة، وتم نسخها ونشرها من قبل العديد من المواقع الإخبارية المزيفة المحلية والأجنبية، التي حذفت إخلاء المسؤولية والتوضيح بأن القصة ساخرة.

الموقع جزء من شبكة "خط الدفاع الأخير في أمريكا" للمواقع الساخرة، التي يديرها الليبرالي كريستوفر بلير، البالغ من العمر 48 عاما، والذي يدير ثمانية مواقع إلكترونية وخمس صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من منزله الواقع في ولاية مين الأمريكية.

ويؤكد بلير، الذي يقوم بتحرير مقالات تتضمن أنباء كاذبة تجذب الملايين من رواد الإنترنت في الولايات المتحدة، أن مواضيعه ترتدي طابع السخرية بشكل واضح، ويذكر بأن المعلومات التي يوردها في مقالاته "عبثية"، لكن العديد من الأشخاص يعتقدون أنها أخبارا تعتمد على وقائع، ويقومون بمشاركتها، مساهمين بذلك في نشر أنباء كاذبة على الإنترنت.

فتحتوي مواقع بلير رسالة تقول: "نستخدم الفكاهة والسخرية والمبالغة لفضح وانتقاد غباء الناس، خاصة في سياق السياسة والقضايا الأخرى.. كل شيء في هذا الموقع خيالي، إنها ليست أخبار كاذبة أو زائفة، بل إنها ليست حقيقية. إذا كنت تعتقد أنها حقيقية، فيجب عليك فحص رأسك. أي أوجه تشابه بين خيال هذا الموقع والأشخاص والأماكن والأحداث الفعلية هي مصادفة تمامًا، ويجب اعتبار جميع الصور معدلة وساخرة".