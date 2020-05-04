محافظ الوادي الجديد: لم نكتشف حالات جديدة مصابة بكورونا

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة لم تسجل حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وأنه تم إجراء مسحات لعدد 6 حالات بمركزي الخارجة والداخلة وجاءت نتائجهم سلبية، ليصبح إجمالى الحالات السلبية 255 حالة، دون زيادة في أعداد المصابين بالفيروس، بجانب التشديد على استمرار عزل المخالطين للحالات المصابة لمدة 14 يومًا لضمان عدم ظهور حالات جديدة والسيطرة الكاملة وحماية صحة المواطنين.

وقال إن لجنة إدارة الأزمة بمركز الداخلة برئاسة نائب المحافظ، عقدت اجتماعًا مع رؤساء القرى والأحياء بمركز الداخلة؛ للتأكيد على تشديد إجراءات العزل المنزلي للمخالطين من خلال تخصيص مراقبين للحالات المعزولة لتوفير احتياجاتهم وتحرير محاضر للمخالفين لقرار العزل، والتشديد على ضرورة استمرار أعمال التعقيم والتطهير اليومي بكل مراكز المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأضاف انه تم تشغيل بوابة تعقيم الأفراد بكفاءة بكمين بغداد - الأقصر بمركز باريس لتعقيم الوافدين من خارج المحافظة، والتأكيد على ضرورة استمرار المواطنين في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.