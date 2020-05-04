استطلاع: مكافحة كورونا عززت الفخر الوطني بين الشباب الصيني

أظهر استطلاع للرأي في الصين أن الشعور بالفخر الوطني لدى الشباب الصينيين قد تعزز بعدما أبدته البلاد من تضامن وسط الحرب ضد وباء كورونا.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الاثنين فقد أوضح الاستطلاع أن متوسط درجات الفخر الوطني بين الشباب الصينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 35 عاما هو 57ر9 من أصل 10 ارتفاعا من 18ر9 في استطلاع مماثل في عام 2019.

وفي الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة "تشاينا يوث ديلي"، قال ما يقرب من 71% من المستجيبين للاستطلاع إنهم اكتسبوا شعورا قويا بفكرة أن الناس والحياة هما الأكثر أهمية خلال المعركة على الصعيد الوطني ضد الوباء.

ورأى 2ر70% من الشباب الصينيين أن جيل الشباب قد تقدم وتحمل مسؤولياته بنشاط وسط مكافحة الوباء.

وشمل المسح الذى تم اجراؤه فى الفترة من 24 إلى 28 أبريل عينة من 8212 شخصا من 31 منطقة.