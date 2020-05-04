 الحكومة الكويتية عن حادث سيناء: نؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات لصيانة أمنها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الحكومة الكويتية عن حادث سيناء: نؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات لصيانة أمنها

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:40 م | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 10:40 م

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن استنكاره للهجوم الإرهابي الذي استهدف مدرعة للجيش المصري في منطقة (بئر العبد) بشمال سيناء مؤخرا، والذي أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الضباط والجنود.

وأكد (الوزراء) الكويتي- في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه، عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الكويتي، الذي تم عبر الاتصال المرئي (اون لاين) برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - وقوف الكويت مع شقيقتها جمهورية مصر العربية، وتأييدها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصيانة أمنها واستقرارها.

كما شدد مجلس الوزراء الكويتي، على موقف الكويت الثابت والمناهض للإرهاب بكافة صورة وأشكاله، وأيا كان مصدره.


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