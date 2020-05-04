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أعلنت حكومة دبي رسميا تأجيل معرض إكسبو دبي لينطلق في أكتوبر من العام القادم، وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.