 الإمارات.. تأجيل معرض إكسبو دبي للعام القادم - بوابة الشروق
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الإمارات.. تأجيل معرض إكسبو دبي للعام القادم

د ب أ
نشر فى : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:17 ص | آخر تحديث : الإثنين 4 مايو 2020 - 11:17 ص

أعلنت حكومة دبي رسميا تأجيل معرض إكسبو دبي لينطلق في أكتوبر من العام القادم، وذلك بعد موافقة أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح تأجيل الحدث لمدة عام.

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