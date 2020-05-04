توقعات بأن يجمع مؤتمر للمانحين المليارات لتطوير لقاح لفيروس كورونا

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تستضيف المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين عبر تقنية الواقع الافتراضي مؤتمرًا عالميًا للتعهدات لجمع الأموال لجهود تطوير لقاح وعلاجات ضد فيروس كورونا.

تستضيف رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين عبر الإنترنت اجتماع المانحين من بروكسل ابتداء من الساعة 3 مساءً (1400 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن يجمع الحدث 5ر7 مليار يورو (3ر8 مليار دولار) على الأقل.

وسيجري تخصيص الأموال بشكل أساسي للمنظمات الصحية الدولية وشبكات البحث القائمة.

وتضمن قائمة المشاركين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.