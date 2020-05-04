منح عمال «إس أيه أيه» للطيران الجنوب إفريقية مهلة للتسريح بدون تعويضات

مدد مديرو التفليسة لشركة ساوث أفريكان ايروايز الجنوب أفريقية "إس أيه أيه" للطيران الموعد النهائي للعمال من أجل الموافقة على حزم إنهاء الخدمة، بعد أن قال وزير المؤسسات العامة برافين جوردان إنه يحتاج إلى وقت لاستكشاف خيارات التمويل لشركة الطيران المفلسة، المملوكة للدولة.

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، يحاول فريق إنقاذ الشركة، بقيادة لس ماتوسون وسيفيوي دونجوانا إقناع نقابات عمالية بالتوقيع على اتفاقات لتخفيض النفقات كبديل محتمل لإجراءات التصفية، التي يمكن أن تؤدي إلى بطالة حوالي 5 آلاف عامل دون دفع تعويضات.

ويعارض الخطة جوردان الذي يريد بدلا من ذلك إنشاء شركة طيران جديدة.

وأصبح الآن أمام النقابات العمالية مهلة حتى الثامن من مايو للموافقة على العرض المقدم للعمال، وفقا لرسالة وقع عليها مديرو التفليسة واطلعت عليها وكالة بلومبرج.

وبموجب هذه الخطة، قد يتم منحهم، كل الموظفين سواء كانوا نقابيين أم لا، ثلاثة أيام أخرى لاتخاذ قرارهم.

كانت وارة المؤسسات العامة قد ذكرت يوم الجمعة الماضي أنها تريد أن تنشئ شركة طيران وطنية، مملوكة من جانب القطاعين العام والخاص، وتتحقق أرباح، وتكون قادرة على خدمة الاتصالات التجارية لجنوب أفريقيا.